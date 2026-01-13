Palermo, sequestrata discoteca abusiva: trovate centinaia di candele pirotecniche

La polizia punicipale di Palermo ha sequestrato una discoteca abusiva in via Principe di Belmonte, in pieno centro. All'interno, dopo una strettissima scala interna, sono state trovate decine di clienti che ballavano e bevevano alcolici in un seminterrato senza uscite di emergenza e senza alcuna autorizzazione. Nel locale è stato trovato anche un centinaio di fontane pirotecniche pronte all'uso, come quelle che avrebbero causato il tragico rogo di Crans-Montana in cui hanno perso la vita 40 persone.