"Finalmente guardo il cielo, mi tremano le gambe e non mi sembra possibile", e ancora: "WhatsApp? Non so cosa sia". Varcato il cancello del carcere di Bollate, sono queste le parole pronunciate da Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Dal 17 novembre il carpentiere di Mapello, 57 anni, detenuto dal giugno 2014 nell'istituto penitenziario alle porte di Milano, può lasciare la prigione per andare a Cormano, a circa 7 km di distanza, per lavorare in un'azienda di coibentazione termoacustica: qui potrà svolgere la propria attività lavorativa prima di fare rientro in carcere poco dopo mezzogiorno.