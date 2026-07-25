LE IMMAGINI DAL "FRONTE"

Val di Susa, battaglia a Chiomonte tra No Tav e forze dell'ordine

Lanciate molotov e pietre contro polizia e carabinieri, incendiate quattro camionette

25 Lug 2026 - 19:23
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