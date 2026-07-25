nel cantiere di Chiomonte

No Tav, Coisp: "Quattro mezzi delle forze dell'ordine incendiati, oltre 60 feriti"

Il sindacato di polizia: "Centinaia di violenti, una vera e propria azione di guerriglia"

25 Lug 2026 - 19:47
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"Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei carabinieri e due della guardia di finanza. Il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore". Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, in merito agli scontri durante la protesta dei No tav.

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