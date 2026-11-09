Scappano dai carabinieri ma si schiantano contro un'auto e si ribaltano: 5 feriti a Monza

Sono sgommati via all'alt dei carabinieri a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. La precipitosa fuga è continuata per diversi minuti per le strade del Milanese ed è terminata a Monza, in via Borgazzi. Qui i fuggitivi hanno infatti perso il controllo della loro auto e si sono scontrati frontalmente con un'altra macchina, all'interno della quale erano presenti due donne.
Il ribaltamento delle due auto e il tentativo di fuga
Entrambi i veicoli, dopo lo schianto violentissimo, si sono ribaltati. L'auto dei carabinieri che si era lanciata all'inseguimento è invece rimasta intatta. Dopo l'impatto, uno dei tre fuggitivi è riuscito a uscire dal mezzo e ha tentato la fuga, salvo essere immediatamente immobilizzato. Fermati anche gli altri due passeggeri dell'auto, tutti sudamericani.
Il trasferimento in ospedale
Le due donne coinvolte nell'incidente, una 54enne e una 24enne italiane, sono state trasportate al San Gerardo di Monza in codice rosso e codice giallo. Anche due dei fuggitivi sono stati trasportati in ospedale, al Multimedica di Sesto San Giovanni e al Bassini di Cinisello, in codice giallo. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti.