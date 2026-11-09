Scappano dai carabinieri ma si schiantano contro un'auto e si ribaltano: 5 feriti a Monza

Sono sgommati via all'alt dei carabinieri a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. La precipitosa fuga è continuata per diversi minuti per le strade del Milanese ed è terminata a Monza, in via Borgazzi. Qui i fuggitivi hanno infatti perso il controllo della loro auto e si sono scontrati frontalmente con un'altra macchina, all'interno della quale erano presenti due donne.