Tre fermi

Scappano dai carabinieri ma si schiantano contro un'auto e si ribaltano: 5 feriti a Monza

Fermati tre sudamericani. Due di loro e le due donne a bordo della vettura coinvolta sono stati trasferiti in pronto soccorso

09 Nov 2026 - 15:48
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Sono sgommati via all'alt dei carabinieri a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. La precipitosa fuga è continuata per diversi minuti per le strade del Milanese ed è terminata a Monza, in via Borgazzi. Qui i fuggitivi hanno infatti perso il controllo della loro auto e si sono scontrati frontalmente con un'altra macchina, all'interno della quale erano presenti due donne.

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Il ribaltamento delle due auto e il tentativo di fuga

 Entrambi i veicoli, dopo lo schianto violentissimo, si sono ribaltati. L'auto dei carabinieri che si era lanciata all'inseguimento è invece rimasta intatta. Dopo l'impatto, uno dei tre fuggitivi è riuscito a uscire dal mezzo e ha tentato la fuga, salvo essere immediatamente immobilizzato. Fermati anche gli altri due passeggeri dell'auto, tutti sudamericani.

Il trasferimento in ospedale

 Le due donne coinvolte nell'incidente, una 54enne e una 24enne italiane, sono state trasportate al San Gerardo di Monza in codice rosso e codice giallo. Anche due dei fuggitivi sono stati trasportati in ospedale, al Multimedica di Sesto San Giovanni e al Bassini di Cinisello, in codice giallo. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti. 
 

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