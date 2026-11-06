Vienna, italiano ucciso a coltellate dopo una lite: confessa un 51enne

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Un cittadino italiano di 35 anni è stato ucciso a coltellate nella giornata di mercoledì 4 novembre nel quartiere Meidling di Vienna. Nelle ultime ore la polizia austriaca ha fermato un 51enne che avrebbe confessato nel corso dell'interrogatorio. Per l'agenzia Efe si tratterebbe di un cittadino spagnolo.
Italiano ucciso a coltellate a Vienna
Non si conoscono ancora i contorni della vicenda, così come non sono state ancora rese note le generalità della vittima. Secondo quanto riferito dalla portavoce della polizia austriaca, Julia Schick, l'aggressione sarebbe avvenuta nell'abitazione del 51enne dove, poco prima, tra i due sarebbe nata una accesa discussione degenerata in un accoltellamento. L'italiano, benché gravemente ferito, sarebbe riuscito a fuggire in strada, seguito dal presunto aggressore. Il ritrovamento del 35enne è avvenuto all'incrocio tra Krichbaumgasse e Bendlgasse: l'uomo presentava gravi ferite da arma da taglio e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è morto poco dopo. Secondo i primi accertamenti, a provocare la morte dell'italiano sarebbe stata una ferita da coltello al collo; l'autopsia, che non è stata ancora eseguita, fornirà maggiori dettagli.
Le indagini
La polizia ha immediatamente avviato le ricerche del presunto aggressore, individuandolo poco dopo: il 51enne è apparso in stato di agitazione, presumibilmente sotto l'effetto dell'alcol e con tracce di sangue sugli indumenti. L'uomo, inizialmente caduto in contraddizione durante i primi accertamenti, avrebbe successivamente ammesso, durante l'interrogatorio, le proprie responsabilità.
Intanto le indagini proseguono: alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il 51enne gettare un oggetto durante l'inseguimento e gli investigatori in queste ore avrebbero recuperato nelle vicinanze il manico di un coltello ritenuto l'arma del delitto. Le indagini si concentrano in particolare a chiarire il movente dell'aggressione e il rapporto tra i due uomini.