Vienna, italiano ucciso a coltellate dopo una lite: confessa un 51enne

Non si conoscono ancora i contorni della vicenda, così come non sono state ancora rese note le generalità della vittima. Secondo quanto riferito dalla portavoce della polizia austriaca, Julia Schick, l'aggressione sarebbe avvenuta nell'abitazione del 51enne dove, poco prima, tra i due sarebbe nata una accesa discussione degenerata in un accoltellamento. L'italiano, benché gravemente ferito, sarebbe riuscito a fuggire in strada, seguito dal presunto aggressore. Il ritrovamento del 35enne è avvenuto all'incrocio tra Krichbaumgasse e Bendlgasse: l'uomo presentava gravi ferite da arma da taglio e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è morto poco dopo. Secondo i primi accertamenti, a provocare la morte dell'italiano sarebbe stata una ferita da coltello al collo; l'autopsia, che non è stata ancora eseguita, fornirà maggiori dettagli.