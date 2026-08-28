Dopo il Louvre di Parigi, anche il Mak di Vienna si trova ad affrontare il furto di uno dei suoi gioielli più preziosi. Giovedì, 28 agosto, due uomini hanno rubato un collier di diamanti dal museo di arti applicate della capitale austriaca, appartenuto alla regina Nazli d'Egitto, realizzato nel 1939 in stile Art déco dalla maison parigina Van Cleef & Arpels. I due sono ancora in fuga ed è in corso una vasta operazione per rintracciarli.
La polizia viennese - che ha confermato l'identità dell'oggetto - non ha fornito indicazioni sul suo valore, ma stando alla banca dati della casa d'aste Sotheby's, dieci anni fa il collier era stato battuto a New York per 4,3 milioni di dollari, pari a circa 3,7 milioni di euro. Il gioiello è composto da oltre 600 diamanti rotondi e con taglio baguette, disposti secondo un motivo a raggiera. La regina Nazli lo aveva commissionato, insieme a una tiara coordinata, in occasione delle nozze della figlia Fawzia con il principe ereditario iraniano Mohammad Reza Pahlavi, futuro scià di Persia.
Stando a quanto si apprende, i due ladri erano entrati nel museo fingendosi normali visitatori. Poco dopo le 14, però, avevano infranto una vetrina davanti a diversi testimoni, impossessandosi del collier e riuscendo poi a fuggire senza essere fermati. Le indagini sono affidate all'Ufficio criminale regionale di Vienna.