La polizia viennese - che ha confermato l'identità dell'oggetto - non ha fornito indicazioni sul suo valore, ma stando alla banca dati della casa d'aste Sotheby's, dieci anni fa il collier era stato battuto a New York per 4,3 milioni di dollari, pari a circa 3,7 milioni di euro. Il gioiello è composto da oltre 600 diamanti rotondi e con taglio baguette, disposti secondo un motivo a raggiera. La regina Nazli lo aveva commissionato, insieme a una tiara coordinata, in occasione delle nozze della figlia Fawzia con il principe ereditario iraniano Mohammad Reza Pahlavi, futuro scià di Persia.