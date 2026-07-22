a braunau

Austria, la casa natale di Adolf Hitler diventa una stazione di polizia

Con una ristrutturazione da 20 milioni di euro Vienna punta a cancellare il valore simbolico dell'immobile

22 Lug 2026 - 14:20
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La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costata circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. L'immobile, di proprietà dello Stato dal 2017, è stato modificato seguendo le indicazioni di una commissione di esperti, che aveva escluso la demolizione e raccomandato invece di cambiarne totalmente l'aspetto per renderlo irriconoscibile rispetto all'epoca in cui nacque Hitler. Anche i materiali sono stati smaltiti in un luogo segreto, per evitare che diventassero oggetti da collezione per simpatizzanti del nazismo.

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Il nuovo utilizzo

 La struttura ospiterà circa 50 agenti e sarà utilizzata anche come centro di formazione della polizia. Il comandante della polizia distrettuale, Stefan Haslberger, ha spiegato che chiunque si fermi davanti all'edificio con comportamenti ritenuti sospetti sarà identificato e sottoposto a controlli.

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