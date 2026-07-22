Austria, la casa natale di Adolf Hitler diventa una stazione di polizia

La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costata circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. L'immobile, di proprietà dello Stato dal 2017, è stato modificato seguendo le indicazioni di una commissione di esperti, che aveva escluso la demolizione e raccomandato invece di cambiarne totalmente l'aspetto per renderlo irriconoscibile rispetto all'epoca in cui nacque Hitler. Anche i materiali sono stati smaltiti in un luogo segreto, per evitare che diventassero oggetti da collezione per simpatizzanti del nazismo.