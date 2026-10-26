Milano, Youssef Siher in carcere: attesa per l'udienza di convalida del fermo
L'accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Indagata per gli stessi reati anche la mogliedi Rossella Ivone
Resta in carcere Youssef Siher, la presunta mente del Movimento del 17 ottobre. Martedì 27 ottobre l'udienza di convalida del fermo. L'accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Indagata per gli stessi reati anche la moglie, mediatrice culturale. Nel decreto di fermo, il pm scrive di un "progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive".