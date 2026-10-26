Speciale Le proteste in Italia e in Europa
l'accusa: "Aveva un progetto eversivo"

Milano, Youssef Siher in carcere: attesa per l'udienza di convalida del fermo

L'accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Indagata per gli stessi reati anche la moglie

di Rossella Ivone
26 Ott 2026 - 13:02
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Resta in carcere Youssef Siher, la presunta mente del Movimento del 17 ottobre. Martedì 27 ottobre l'udienza di convalida del fermo. L'accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Indagata per gli stessi reati anche la moglie, mediatrice culturale. Nel decreto di fermo, il pm scrive di un "progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive".

milano
proteste italia
movimento 17 ottobre
video evidenza