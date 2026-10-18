FURTI E DEVASTAZIONI

Milano, supermercato preso d'assalto e devastato: le immagini

Inutile il tentativo di resistere di un dipendente. I giovani teppisti hanno rubato alcolici e cibo, per poi lanciare fumogeni all'interno del negozio

18 Ott 2026 - 17:18
04:12 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
milano
saccheggio
piazza del duomo milano
video evidenza

Sullo stesso tema