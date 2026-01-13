Milano, pronta la demolizione del primo edificio sotto inchiesta: quasi 5mila famiglie sospese

Era progettato su tre piani, di cui uno interrato, l'edificio di via Fauchè. Ed era stato classificato come ristrutturazione nonostante fosse - come hanno evidenziato i giudici- una nuova costruzione. La demolizione del cantiere sarà un caso pilota che potrebbe aprire nuovi scenari su altre situazioni simili in città, con cantieri bloccati e oltre 4.500 famiglie sospese in un limbo, col timore di perdere per sempre soldi e appartamenti già pagati e mai consegnati.