Milano, pronta la demolizione del primo edificio sotto inchiesta: quasi 5mila famiglie sospese

Sarà un cantiere in via Fauchè il primo a essere abbattuto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembredi Rossella Ivone
Era progettato su tre piani, di cui uno interrato, l'edificio di via Fauchè. Ed era stato classificato come ristrutturazione nonostante fosse - come hanno evidenziato i giudici- una nuova costruzione. La demolizione del cantiere sarà un caso pilota che potrebbe aprire nuovi scenari su altre situazioni simili in città, con cantieri bloccati e oltre 4.500 famiglie sospese in un limbo, col timore di perdere per sempre soldi e appartamenti già pagati e mai consegnati.