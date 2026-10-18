Elogiato da Giorgia Meloni

Milano, il momento in cui il dirigente della polizia è rimasto ferito alla testa

Angelo De Simone è stato colpito in testa in piazza Duomo. La premier: "A volto scoperto, senza arretrare"

18 Ott 2026 - 22:04
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