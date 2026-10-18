Milano, i teppisti si spostano in Cairoli e saccheggiano un negozio di abbigliamento sportivo | Video

Vetrine infrante e merce portata via dal negozio Decathlon di piazza Castello, a Milano, durante i disordini in centro. I manifestanti sono entrati nel punto vendita e stanno uscendo con felpe, maglie e pantaloni. Proseguono le tensioni nel centro cittadino, dove da ore sono in corso scontri e interventi delle forze dell'ordine, dopo le violenze di ieri durante il corteo contro il carovita.