Noto come "Il mostro di Terrazzo"

Milano, Gianfranco Stevanin resta in carcere: uccise sei prostitute negli anni '90

Chiedeva la semilibertà sottolineando "sono innocuo", i giudici però hanno scelto diversamente: "Non ha rimorsi"

di Alberto Pastanella
20 Set 2026 - 13:33
01:35 
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"Non sussistono le condizioni per un reinserimento nel contesto sociale esterno". I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno così nuovamente respinto la richiesta di liberazione e permessi premio a Gianfranco Stevanin, noto alle cronache come Il mostro di Terrazzo, che uccise sei giovani donne tra gli anni 80 e i 90 in Veneto.

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Secondo i giudici, Stevanin, condannato all'ergastolo, nonostante gli anni trascorsi dietro le sbarre e i percorsi trattamentali intrapresi continua a essere un uomo dalla particolare pericolosità sociale. Tra gli anni '80 e '90, Stevanin si rese protagonista di una serie di delitti in cui le vittime furono attirate, violentate e torturate con inaudita ferocia, in un'escalation di violenza che sconvolse l'opinione pubblica anche per la freddezza con la quale l'uomo raccontò le varie fasi. 
 

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