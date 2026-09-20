Milano, Gianfranco Stevanin resta in carcere: uccise sei prostitute negli anni '90
Chiedeva la semilibertà sottolineando "sono innocuo", i giudici però hanno scelto diversamente: "Non ha rimorsi"di Alberto Pastanella
"Non sussistono le condizioni per un reinserimento nel contesto sociale esterno". I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno così nuovamente respinto la richiesta di liberazione e permessi premio a Gianfranco Stevanin, noto alle cronache come Il mostro di Terrazzo, che uccise sei giovani donne tra gli anni 80 e i 90 in Veneto.
Secondo i giudici, Stevanin, condannato all'ergastolo, nonostante gli anni trascorsi dietro le sbarre e i percorsi trattamentali intrapresi continua a essere un uomo dalla particolare pericolosità sociale. Tra gli anni '80 e '90, Stevanin si rese protagonista di una serie di delitti in cui le vittime furono attirate, violentate e torturate con inaudita ferocia, in un'escalation di violenza che sconvolse l'opinione pubblica anche per la freddezza con la quale l'uomo raccontò le varie fasi.