Milano, Gianfranco Stevanin resta in carcere: uccise sei prostitute negli anni '90

"Non sussistono le condizioni per un reinserimento nel contesto sociale esterno". I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno così nuovamente respinto la richiesta di liberazione e permessi premio a Gianfranco Stevanin, noto alle cronache come Il mostro di Terrazzo, che uccise sei giovani donne tra gli anni 80 e i 90 in Veneto.