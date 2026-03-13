Messina, il momento in cui Santino Bonfiglio esce dalla casa di Daniela Zinnanti con il coltello in mano | Esclusiva Tgcom24

L'uomo, secondo gli inquirenti, era ai domiciliari da qualche mese proprio per aver aggredito la 50enne, ma non indossava il braccialetto elettronico perché non ce n'era nemmeno uno disponibile. Avrebbe dovuto ritirarlo il 10 marzo, poche ore dopo l'assassinio. Il coltello usato dall'uomo è stato recuperato in un cassonetto non lontano dall'abitazione della vittima. Secondo le testimonianze raccolte, il rapporto tra i due era travagliato: i due si lasciavano e si riprendevano.