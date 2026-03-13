Messina, il momento in cui Santino Bonfiglio esce dalla casa di Daniela Zinnanti con il coltello in mano | Esclusiva Tgcom24
Il 67enne avrebbe ucciso la 50enne nella serata del 9 marzo, per poi gettare l'arma del delitto in un cassonetto
Il portone lo varca dopo le 22.25 del 9 marzo, con il coltello ancora stretto nella mano destra. Poi si incammina con tranquillità per le strade di Messina. Tgcom24 è in grado di mostrarvi in esclusiva il momento in cui, ripreso da una camera di videosorveglianza, il 67enne Santino Bonfiglio esce dalla casa della ex compagna Daniela Zinnanti dopo averla massacrata di coltellate.
Il femminicidio
L'uomo, secondo gli inquirenti, era ai domiciliari da qualche mese proprio per aver aggredito la 50enne, ma non indossava il braccialetto elettronico perché non ce n'era nemmeno uno disponibile. Avrebbe dovuto ritirarlo il 10 marzo, poche ore dopo l'assassinio. Il coltello usato dall'uomo è stato recuperato in un cassonetto non lontano dall'abitazione della vittima. Secondo le testimonianze raccolte, il rapporto tra i due era travagliato: i due si lasciavano e si riprendevano.