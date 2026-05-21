Accusati di rapine e furt

Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza e Pisa contro clan sinti

In azione circa 100 militari

21 Mag 2026 - 09:24
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L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. Il provvedimento restrittivo mira a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. Per garantire il successo del blitz sono impiegati circa 100 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Vicenza e Pisa. Il dispositivo di sicurezza è supportato sul campo dai reparti speciali delle Aliquote di Primo Intervento (Api) e dalle Squadre Operative di Supporto (Sos), oltre che dalle unità cinofile. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari personali, i militari stanno conducendo perquisizioni domiciliari, volte alla ricerca di armi e della refurtiva accumulata dal gruppo criminale.

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