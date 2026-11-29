Massimo Lovati come non l'avete mai visto. L'ex avvocato di Andrea Sempio - il 38enne indagato nella nuova inchiesta di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi - si è lasciato andare sulle note di Children di Robert Miles in un locale di Carì, villaggio delle Alpi svizzere, nel Canton Ticino. A postare il video della performance, in cui fa finta di suonare la chitarra elettrica, è lo stesso Lovati. "Divertimento svizzero, ho sempre amato la musica", scrive l'avvocato con tanto di hashtag #showman. L'ex legale di Sempio era ospite di un compleanno.