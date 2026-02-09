Lodi, smantellata associazione dedita agli assalti dei bancomat

I carabinieri di Lodi hanno arrestato i componenti di un'associazione dedita ad assalti ai bancomat a Sant’Angelo Lodigiano. Le cinque persone fermate sono indagate per furto aggravato dall’utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM. L'indagine è stata avviata nell’estate 2025 dopo una serie di furti ai danni di istituti di credito e postali commessi nelle province di Lodi e Pavia. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lodi il gruppo utilizzava la cosiddetta tecnica della “marmotta”: un ordigno artigianale veniva inserito nelle “bocchette” degli sportelli ATM e fatto esplodere, consentendo l’apertura delle casseforti. Gli indagati sono stati portati nel carcere di Lodi in via cautelare.