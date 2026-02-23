La Spezia, invalido in terapia d'ossigeno vive in un appartamento infestato di muffa
D'inverno Mauro Cattolico non può nemmeno accendere il riscaldamento, altrimenti la muffa si"polverizza nell'aria: "A dicembre io ricoverato due volte"di Beatrice Bortolin
In quelle condizioni non potrebbe vivere nessuno, figuriamoci un invalido al 100 per cento in terapia costante con l'ossigeno. Eppure accade che a Sarzana, in provincia di La Spezia, un uomo di 50 anni, con gravi problemi polmonari causati dalla legionella, si trovi in un appartamento popolare ammuffito di appena 30 metri quadri da ormai 5 anni.