Il video di Andrea Sempio fu l'ultima cosa che Chiara Poggi vide sul pc

Tre giorni prima del delitto Chiara Poggi guardò il video di Andrea Sempio, registrato nei corridoi del liceo. Poi spense il pc, mai più riaccesodi Tito Giliberto
Il video di Andrea Sempio è stata l'ultima cosa che Chiara Poggi ha visto sul pc di casa, a Garlasco, prima di essere uccisa il 13 agosto 2007. Lo ha accertato la perizia di Roberto Porta e Daniele Occhetti sul computer della vittima, che dal 10 agosto 2007 non è mai più stato acceso. Il filmato, secondo gli esperti che hanno analizzato il device elettronico, sarebbe stato caricato sul pc il 20 luglio 2007, quando Chiara Poggi si trovava a Londra con l'allora fidanzato Alberto Stasi. Nel 2017, il procuratore di Pavia Mario Venditti - oggi accusato di corruzione in atti giudiziari - aveva archiviato la posizione di Sempio sottolinendo come "dai dati informatici emerge la totale assenza di rapporti diretti o indiretti" tra il 37enne e la vittima.