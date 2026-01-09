Il video di Andrea Sempio fu l'ultima cosa che Chiara Poggi vide sul pc

Il video di Andrea Sempio è stata l'ultima cosa che Chiara Poggi ha visto sul pc di casa, a Garlasco, prima di essere uccisa il 13 agosto 2007. Lo ha accertato la perizia di Roberto Porta e Daniele Occhetti sul computer della vittima, che dal 10 agosto 2007 non è mai più stato acceso. Il filmato, secondo gli esperti che hanno analizzato il device elettronico, sarebbe stato caricato sul pc il 20 luglio 2007, quando Chiara Poggi si trovava a Londra con l'allora fidanzato Alberto Stasi. Nel 2017, il procuratore di Pavia Mario Venditti - oggi accusato di corruzione in atti giudiziari - aveva archiviato la posizione di Sempio sottolinendo come "dai dati informatici emerge la totale assenza di rapporti diretti o indiretti" tra il 37enne e la vittima.