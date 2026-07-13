durante il comitato ordine e sicurezza

Giorgia Meloni a Palermo: "Chi pensa di terrorizzare troverà uno Stato determinato"

Giorgia Meloni si è recata a Palermo per lo svelamento della Croma di Falcone e per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza"

13 Lug 2026 - 17:37
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Le parole di Giorgia Meloni sono arrivate proprio dopo il fermo di ventidue persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi a Palermo. Sette persone, invece, sono finite in carcere. "Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e Forze dell'ordine per l'operazione.

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