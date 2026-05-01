Garlasco, l'avvocato Lovati: "Indagine distorta, io non andrei in Procura"

"Questa indagine è nata con il concorso di persone. E di punto in bianco, per motivi tecnici, siccome bisogna fare la revisione del processo Stasi, il concorso è caduto. Tutti, dagli opinionisti ai periti e consulenti, hanno sempre parlato di concorso. Tutti", ha ricordato l'avvocato. "Cos'hanno in mano gli inquirenti? Ma cosa volete che abbiano...", conclude Lovati.