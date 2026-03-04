Speciale Il delitto di Garlasco
Nuovo incontro a Roma

Delitto di Garlasco, l'ultimo meeting di Andrea Sempio con i legali: "Idee chiare sull'arma"

Il 37enne, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato in laboratorio con Angela Taccia e Liborio Cataliotti

di Alessio Campana
04 Mar 2026 - 18:00
01:36 
videovideo

È un lavoro inedito quello del pool difensivo di Andrea Sempio, che si è riunito ancora una volta a Roma in questo laboratorio nella zona di Tiburtina. La difesa del 37enne - indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007 - su riproduzioni plastiche delle ferite e della salma di Chiara Poggi. Un lavoro che avrebbe consentito ai difensori di Sempio di farsi un’idea precisa sull’arma del delitto.

