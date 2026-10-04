L'OMICIDIO DI CHIARA POGGI

Garlasco, attesi nuovi colpi di scena

Sospetti, accuse, perizie e controperizie: manca una settimana alla chiusura dell'inchiesta

di Alessandra Rolla
04 Ott 2026 - 12:50
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Sospetti, accuse, perizie e controperizie. Si preparano altri colpi di scena a una settimana dalla chiusura dell'inchiesta della procura di Pavia su Andrea Sempio, indagato con l'accusa di omicidio aggravato per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Li ha annunciati il team difensivo di Alberto Stasi che da mesi lavora, cercando di smontare pezzo per pezzo il castello accusatorio che ha portato alla condanna, ma che sa bene che per poter arrivare alla revisione di una sentenza passata in giudicato servono nuove prove. Non bastano inedite interpretazioni di vecchi dati grezzi.

Google Preferred Site
video evidenza
garlasco

Sullo stesso tema