Garlasco, attesi nuovi colpi di scena

Sospetti, accuse, perizie e controperizie. Si preparano altri colpi di scena a una settimana dalla chiusura dell'inchiesta della procura di Pavia su Andrea Sempio, indagato con l'accusa di omicidio aggravato per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Li ha annunciati il team difensivo di Alberto Stasi che da mesi lavora, cercando di smontare pezzo per pezzo il castello accusatorio che ha portato alla condanna, ma che sa bene che per poter arrivare alla revisione di una sentenza passata in giudicato servono nuove prove. Non bastano inedite interpretazioni di vecchi dati grezzi.