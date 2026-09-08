Volontario 118 ucciso al lavoro in Gallura, fermati ex fidanzata e nuovo compagno: "Hanno pagato i killer 15mila euro"

Per due volte la ex fidanzata di Marco Pusceddu e il suo nuovo compagno avevano ordito e commissionato l'omicidio del soccorritore. La prima volta gli esecutori erano riusciti solo a causargli gravissime fratture al capo, la seconda si erano invece accertati di averlo davanti per poi aprire il fuoco con una calibro 7,65 e ucciderlo nella sede dell'associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord della Sardegna, dove Pusceddu stava prestando servizio. La 57enne Maria Cristina Falchi, ex della vittima, e il nuovo compagno Ramon Pirosu, 45enne collega del 51enne, sono stati fermati in un blitz nella mattinata di martedì.