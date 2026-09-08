Padova, uomo trovato morto in un'auto con le mani legate | La vettura ripescata in un fiume

L'uomo era legato ed è stato trovato dietro i sedili posteriori della vettura, come se fosse stato caricato dal baule. Il suo corpo, parzialmente occultato, era coperto da parti di uno pneumatico, e altri due sono stati trovati dentro la macchina, una Fiat Bravo Nera. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque.