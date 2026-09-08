Padova, uomo trovato morto in un'auto con le mani legate | La vettura ripescata in un fiume

Un uomo è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. La vittima dovrebbe avere tra i 45 e i 55 anni. A una primissima ispezione, secondo gli inquirenti, è altamente probabile che sia stato ucciso. L'automobile è già stata ripescata e al momento è in corso l'ispezione del medico legale.
L'uomo aveva le mani legate
L'uomo era legato ed è stato trovato dietro i sedili posteriori della vettura, come se fosse stato caricato dal baule. Il suo corpo, parzialmente occultato, era coperto da parti di uno pneumatico, e altri due sono stati trovati dentro la macchina, una Fiat Bravo Nera. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque.