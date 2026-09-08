Indagini in corso

Padova, uomo trovato morto in un'auto con le mani legate | La vettura ripescata in un fiume

La vittima avrebbe tra i 45 e i 55 anni. Il corpo era coperto dalla gomma di uno pneumatico

08 Set 2026 - 15:28
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Un uomo è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. La vittima dovrebbe avere tra i 45 e i 55 anni. A una primissima ispezione, secondo gli inquirenti, è altamente probabile che sia stato ucciso. L'automobile è già stata ripescata e al momento è in corso l'ispezione del medico legale. 

Google Preferred Site

L'uomo aveva le mani legate

 L'uomo era legato ed è stato trovato dietro i sedili posteriori della vettura, come se fosse stato caricato dal baule. Il suo corpo, parzialmente occultato, era coperto da parti di uno pneumatico, e altri due sono stati trovati dentro la macchina, una Fiat Bravo Nera. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque.

Ti potrebbe interessare

videovideo
padova
trovato morto
auto nel fiume

Sullo stesso tema