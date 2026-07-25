Gallipoli, le fiamme divorano la pineta e un lido

Sono immagini devastanti quelle dell'incendio che dal pomeriggio di venerdì sta bruciando in località Padula Bianca - Rivabella a Gallipoli (Lecce) e incenerendo completamente la pineta. Distrutto anche un lido: i soccorsi non sono riusciti ad arrivare in tempo prima che le fiamme avvolgessero ristorante, lettini, ombrelloni e chiosco. "Sono andati in fumo in pochi minuti 44 anni di attività, noi per fortuna siamo riusciti a metterci in salvo prima che le fiamme aggredissero il lido", ha detto il titolare della struttura, Antonio Alessandrelli. Un altro lido lì vicino è scampato alle fiamme perché il titolare è riuscito a creare una barriera d'acqua con una pompa per la fogna e un tubo lungo 60 metri che ha gettato in mare, salvando così la struttura. Secondo quanto hanno raccontato diversi testimoni ai soccorritori, ci sarebbe stato un forte boato nell'area della pineta e immediatamente le fiamme si sarebbero levate. Le operazioni di spegnimento, anche con l'intervento di Canadair, sono ancora in corso. L'incendio ha portato anche all'evacuazione di 200 persone che alloggiavano in un residence, tutte ora ospitate nell'area di una vicina discoteca.