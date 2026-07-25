Incendi in Francia e Spagna, gli evacuati salgono a 220mila

Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220mila quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
Intanto gli incendi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione "villaggio per villaggio" della penisola di Cap Ferret, scrivono media internazionali, fra cui Bbc e il Guardian.