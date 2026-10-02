Caro carburanti, a Cologno Monzese si ruba benzina dalle auto parcheggiate

Adrian, cittadino di Cologno Monzese (Lombardia), aveva notato alcune chiazze di carburante sul marciapiede, seguendole è arrivato fino alla sua macchina e lì ha trovato la brutta sorpresa. Alla sua auto era è stato completamente svuotato il serbatoio di benzina, oltre ai danni ancora da quantificare al suo furgoncino. "Avevo fatto il pieno la mattina e ora sono rimasto a secco", il suo sfogo su internet.