Caro carburanti, a Cologno Monzese si ruba benzina dalle auto parcheggiate

Adrian, cittadino di Cologno Monzese (Lombardia), aveva notato alcune chiazze di carburante sul marciapiede, seguendole è arrivato fino alla sua macchina e lì ha trovato la brutta sorpresa. Alla sua auto era è stato completamente svuotato il serbatoio di benzina, oltre ai danni ancora da quantificare al suo furgoncino. "Avevo fatto il pieno la mattina e ora sono rimasto a secco", il suo sfogo su internet.
Il caro prezzi dei carburanti sta portando a fenomeni criminali simili in tutta Italia. "Ci vorrebbero più controlli in questo momento storico". "Sembrano reati di un'altra epoca", commentano sotto il post di Adrian. Soprannominati i "vampiri di benzina" si aggirano generalmente nei parcheggi incustoditi e nelle vie più isolate. Nei vecchi modelli di auto forzano il tappo del serbatoio e con tubo e tanica riescono a svuotare il serbatoio. Nei modelli di macchine più recenti l'operazione è più complicata, ma non per questo falliscono nell'impresa. La maggior parte delle volte procurano danni ai veicoli perché staccano i tubi o bucano il serbatoio.