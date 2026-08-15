Fondi (Latina), due uomini alzano le pistole e sparano in aria "per divertimento": il video

Erano seduti tranquillamente su una panchina, a un incrocio nel centro di Fondi (Latina), quando hanno alzato il braccio destro verso l'alto quasi all'unisono e hanno premuto il grilletto delle pistole che avevano in pugno. Sono diversi i colpi sparati in aria da due uomini di origine straniera nella cittadina laziale. Il motivo non è chiaro, probabilmente si è trattato di spari "per divertimento". Allertati immediatamente da alcuni passanti, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno portato in caserma i responsabili, che sono dunque stati identificati.