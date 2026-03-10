A una settimana dalla scomparsa

Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena

Si cerca tra canali, vasche e campi nelle campagne pugliesi

di Michela Pagano
10 Mar 2026 - 18:30
A una settimana dalla sua scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si concentrano ancora nel raggio di più chilometri da borgo la Rocca, lungo la Statale che collega Foggia a San Severo. Qui è stata vista per l'ultima volta il 2 marzo e qui sono stati trovati il cellulare e il giubbotto che indossava il giorno della scomparsa. Canali, vasche e campi vengono perlustrati palmo a palmo. I cani molecolari fiutano il terreno, i droni perlustrano dall'alto i casolari abbandonati.

