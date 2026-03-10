Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena

A una settimana dalla sua scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si concentrano ancora nel raggio di più chilometri da borgo la Rocca, lungo la Statale che collega Foggia a San Severo. Qui è stata vista per l'ultima volta il 2 marzo e qui sono stati trovati il cellulare e il giubbotto che indossava il giorno della scomparsa. Canali, vasche e campi vengono perlustrati palmo a palmo. I cani molecolari fiutano il terreno, i droni perlustrano dall'alto i casolari abbandonati.