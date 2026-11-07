Firenze, tensioni mentre Vannacci lascia la sede di Fn: carica della polizia

La situazione è comunque generalmente tenuta sotto controllo dagli agenti in tenuta antisommossa. Quando dai giardini davanti alla sede di Futuro Nazionale a Coverciano un gruppo numeroso di militanti di sinistra ha tentato di avvicinarsi a Vannacci che stava andandosene, gli agenti si sono frapposti a fare da cuscinetto, alzando gli scudi e spintonando indietro i contestatori, che dall'inizio dell'evento politico avevano 'beccato' Vannacci e i suoi militanti a distanza vicina. La carica, molto contenuta, ha ottenuto gli effetti sperati. Vannacci ha lasciato la sede senza subire attacchi fisici, nonostante la distanza ravvicinata, ma insultato ripetutamente mentre raggiungeva l'auto. Alcuni esponenti di Fnv hanno detto di aver subito lancio di uova. Tommaso Villa, coordinatore toscano del partito, ha detto di esser stato colpito da un "uovo che era sodo, per fortuna". Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato il quartiere mentre gli AntiFa hanno fatto un corteo nelle strade intorno a via Novelli proseguendo così la loro contestazione all'apertura della seconda sede di Futuro Nazionale a Firenze.