Firenze, tensioni mentre Vannacci lascia la sede di Fn: carica della polizia

Momenti di tensione con una carica di alleggerimento delle forze dell'ordine davanti alla nuova sede inaugurata da FnV con Vannacci a Coverciano. Il gruppo di Antifa, che dalla mattina era radunato vicino alla sezione del partito, ha tentato di avvicinarsi dai giardini prospicienti e polizia e carabinieri hanno dovuto respingerlo con gli sfollagente per evitare contatti. Ci sono stati insulti verso Vannacci che andava via. È stato lanciato un uovo. I militanti di Futuro Nazionale sono nel quadrato davanti alla sede. Una di loro che si è allontanata in modo autonomo è stata rincorsa e offesa con le parole 'Cretina'. La polizia ha bloccato gli inseguitori, fra cui alcune donne attiviste di sinistra. Dal cielo vigila la situazione un elicottero della polizia. Battibecchi degli AntiFa con altri militanti di Futuro Nazionale che lasciano individualmente via Novelli.
Situazione sempre sotto controllo
La situazione è comunque generalmente tenuta sotto controllo dagli agenti in tenuta antisommossa. Quando dai giardini davanti alla sede di Futuro Nazionale a Coverciano un gruppo numeroso di militanti di sinistra ha tentato di avvicinarsi a Vannacci che stava andandosene, gli agenti si sono frapposti a fare da cuscinetto, alzando gli scudi e spintonando indietro i contestatori, che dall'inizio dell'evento politico avevano 'beccato' Vannacci e i suoi militanti a distanza vicina. La carica, molto contenuta, ha ottenuto gli effetti sperati. Vannacci ha lasciato la sede senza subire attacchi fisici, nonostante la distanza ravvicinata, ma insultato ripetutamente mentre raggiungeva l'auto. Alcuni esponenti di Fnv hanno detto di aver subito lancio di uova. Tommaso Villa, coordinatore toscano del partito, ha detto di esser stato colpito da un "uovo che era sodo, per fortuna". Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato il quartiere mentre gli AntiFa hanno fatto un corteo nelle strade intorno a via Novelli proseguendo così la loro contestazione all'apertura della seconda sede di Futuro Nazionale a Firenze.