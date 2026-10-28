I medici no vax saranno reintegrati: via libera della Camera, determinante il sì di Vannacci

Dello stesso avviso il Movimento 5 Stelle: "State dando uno schiaffo ai medici che hanno seguito le regole e uno schiaffo alle vittime del Covid", ha attaccato a sua volta Marianna Ricciardi, ricordando che questi medici radiati "hanno provato a curare con i fiori di Bac i tumori, infezioni gravissime con la papaya fermentata, che hanno scelto l'anti-scienza". Un voto che "è un insulto a tutti i medici e sanitari che hanno svolto il loro dovere in quel periodo drammatico", ha osservato Devis Dori di Avs, mentre la dem Ilenia Malavasi ha parlato di "un precedente pericoloso" che rischia di "mistificare la memoria di un periodo difficilissimo per il nostro Paese".