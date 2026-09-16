Famiglia nel bosco, primo giorno di scuola per i tre bambini: è la prima volta in un'aula scolastica

Alle otto la partenza dalla struttura protetta di Vasto per un giorno completamente nuovo: i tre figli della cosiddetta "famiglia nel bosco" entrano per la prima volta in un'aula scolastica dopo il percorso di homeschooling seguito finora. I gemelli frequenteranno la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. L'inserimento sarà graduale e, secondo quanto riportato, gli stessi bambini avrebbero espresso il desiderio di andare a scuola. Nathan e Catherine continuano invece a rivendicare la possibilità dell'istruzione parentale e avevano proposto un percorso alternativo a Palmoli.