Famiglia nel bosco, primo giorno di scuola per i tre bambini: è la prima volta in un'aula scolastica
I gemelli iniziano la seconda elementare, la sorella maggiore la quarta in un istituto pubblico di Vastodi Ilaria Liberatore
Alle otto la partenza dalla struttura protetta di Vasto per un giorno completamente nuovo: i tre figli della cosiddetta "famiglia nel bosco" entrano per la prima volta in un'aula scolastica dopo il percorso di homeschooling seguito finora. I gemelli frequenteranno la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. L'inserimento sarà graduale e, secondo quanto riportato, gli stessi bambini avrebbero espresso il desiderio di andare a scuola. Nathan e Catherine continuano invece a rivendicare la possibilità dell'istruzione parentale e avevano proposto un percorso alternativo a Palmoli.