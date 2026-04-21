Famiglia nel bosco, oggi si decide per il ricongiungimento familiare

Un altro giorno importante per la famiglia nel bosco: la Corte d’appello dell’Aquila sta discutendo il ricorso presentato da Nathan e Catherine contro la decisione del tribunale per i minorenni di allontanare i loro tre bambini dalla casa in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti. Nel reclamo i legali criticano il lavoro di curatrice e tutrice e in particolare l’aver ignorato pareri alternativi e terzi.