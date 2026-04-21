Speciale La famiglia nel bosco
Ancora critiche alle tutrici dei bimbi

Famiglia nel bosco, oggi si decide per il ricongiungimento familiare

La Corte d'appello dell'Aquila sta discutendo il ricorso presentato dalla coppia Trevallion-Birmingham, oggi l'udienza

di Ilaria Liberatore
21 Apr 2026 - 13:04
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Un altro giorno importante per la famiglia nel bosco: la Corte d’appello dell’Aquila sta discutendo il ricorso presentato da Nathan e Catherine contro la decisione del tribunale per i minorenni di allontanare i loro tre bambini dalla casa in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti. Nel reclamo i legali criticano il lavoro di curatrice e tutrice e in particolare l’aver ignorato pareri alternativi e terzi.

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