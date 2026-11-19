Da nord a sud una nuova perturbazione atlantica, con forti venti, imperversa sull'Italia. È la nona fase di maltempo nel mese di novembre e la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per 11 regioni. In Toscana, in Alta Versilia, 200 persone sono isolate a Pomezzana a causa di una frana. Nelle Marche, a causa del vento, numerosi interventi con dei vigili del fuoco per gli alberi caduti. In Abruzzo attese raffiche fino a 140km/h e a Napoli tutti i parchi e i cimiteri sono stati chiusi. Tutt'altro scenario in Sicilia dove le temperature sono molto simili a quelle estive: a Catania e a Siracusa raggiungeranno addirittura i 27°.