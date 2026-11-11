Droga, blitz nei boschi lombardi: smantellati 17 bivacchi

Sono 17 i bivacchi smantellati nel corso di un blitz antidroga nelle aree boschive da parte dei carabinieri che hanno agito in sette province della Lombardia: Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia. L'operazione ha visto operare i carabinieri dei rispettivi comandi provinciali insieme ai colleghi del Terzo Reggimento Lombardia, ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, al Gruppo Forestale di Bergamo e alle unità cinofile di Casatenovo (Lecco), con il supporto aereo e specialistico dei droni e delle unità cinofile della Polizia Locale di Milano.