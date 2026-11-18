Dodici scatti per restituire la quotidianità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, realizzati dalla fotografa Roselena Ramistella, che ha voluto immortalare i momenti più significativi dell'attività di un agente. Il mese di luglio, ad esempio, racconta dell’agente scelto Andrea Costagliola, operatore della Polizia stradale di Napoli, di notte, mentre pone sull’asfalto le torce per segnalare un incidente e delimitare l’area. Marzo il profilo di Maria Ferrante, della scuola allievi di Caserta, ritratta nella sua stanza poco prima dell’inizio dell’addestramento, in un momento di riflessione.