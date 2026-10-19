Morte di David Rossi, ecco chi sarebbero i presunti mandanti dell'ex capo comunicazione di Mps
A pronunciare i nomi - Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli - il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta"di Cristiano Puccetti
Giuseppe Mussari, ex presidente della Banca Monte dei Paschi, sarebbe il mandante dell'azione intimidatoria che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi. Il calciante Gabriele Ceccherelli sarebbe l'uomo che ha organizzato e scelto le persone per mettere in pratica il disegno criminale.
Mancavano solo i nomi. Sono stati pronunciati oggi da Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi nel corso della riunione di oggi, istituita per far luce sulla morte dell'ex capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013. Adesso restano da individuare le persone che materialmente sono entrate nell'ufficio del manager, lo hanno minacciato ed esposto fuori dalla finestra del terzo piano, da dove poi è precipitato.