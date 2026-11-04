Cyberattacchi ai supermercati, c'è la rivendicazione degli hacker russi

Due gruppi di hacker filorussi, "Noname057(16)" e "Z-pentest", hanno rivendicato in un video postato sui social gli attacchi agli impianti di refrigerazione che hanno colpito diversi Paesi europei, Italia compresa. "Un'azione ostile coordinata a livello europeo" per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In Italia "l'impatto è stato limitato e ha riguardato sistemi obsoleti", rassicurano i vertici dei servizi di sicurezza convocati a Palazzo Chigi per studiare le contromisure.
Le contromisure
Le indagini sono affidate alla polizia postale. Il timore è che la guerra ibrida che da mesi sta causando danni e caos in Europa possa essere solo all'inizio. Da qui la necessità di alzare le difese. Soprattutto aggiornando i software e i sistemi di cybersicurezza per adeguarli alle sfide dell'intelligenza artificiale.