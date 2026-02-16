Cuore danneggiato, l'avvocato della famiglia a Tgcom24: "Abbiamo chiesto una terza opinione"

Dopo aver ricevuto il responso dall'ospedale Bambin Gesù di Roma secondo cui il bambino non è più trapiantabile, in contrapposizione con quanto detto dai medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del bambino del bambino trapiantato con un "cuore bruciato", ha fatto il punto della situazione a Tgcom24 sottolineando come sia stata richiesta "una terza opinione". In particolare: "Abbiamo chiesto al Monaldi di interrogare anche i centri nazionali Europei di Berlino, Londra, Parigi e Utrecht, che sono esperti in ecmo prolungata e trapiantologia".