Crans-Montana, beffa per il soccorritore eroe: "Neanche un franco di indennizzo"
Paolo Campolo salvò decine di ragazzi intrappolati nel rogo del locale, nel quale la compagna e la figlia hanno subito gravi traumidi Giuseppe Facchini
Salvò decine di ragazzi intrappolati nel rogo. E, ancora oggi, sia la compagna che la figlia sono costrette a pagare di tasca propria le cure psichiatriche di cui hanno bisogno. Eppure dalla Svizzera non hanno mai ricevuto neanche un franco di indennizzo. A quasi un mese dal primo anniversario della strage di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone nella notte di Capodanno, torna a parlare Paolo Campolo, il soccorritore eroe che sfondando un'uscita secondaria del Constellation riuscì a tirare fuori dalle fiamme numerosi ragazzi bloccati.
"Io non chiedo niente, se non un aiuto per tutte le spese che stiamo affrontando" spiega in un'intervista al Messaggero il 55enne originario di Reggio Calabria, che aggiunge: "Avrei dovuto avere più ustioni per essere considerato una vittima?"
Lo scorso luglio, dopo che per la seconda volta i giudici del cantone vallese avevano respinto la sua richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale, a Campolo era stato suggerito di rivolgersi a una fondazione nata proprio per assistere le vittime con traumi psicologici. Ma a distanza di quasi cinque mesi nulla è cambiato. Anzi, la compagna ha perso il lavoro a causa delle numerose assenze per curarsi; la figlia ha invece dovuto interrompere il liceo.