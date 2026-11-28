Salvò decine di ragazzi intrappolati nel rogo. E, ancora oggi, sia la compagna che la figlia sono costrette a pagare di tasca propria le cure psichiatriche di cui hanno bisogno. Eppure dalla Svizzera non hanno mai ricevuto neanche un franco di indennizzo. A quasi un mese dal primo anniversario della strage di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone nella notte di Capodanno, torna a parlare Paolo Campolo, il soccorritore eroe che sfondando un'uscita secondaria del Constellation riuscì a tirare fuori dalle fiamme numerosi ragazzi bloccati.