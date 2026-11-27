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Leonardo Bove, tra i giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, è tornato a parlare della notte del rogo che ha stravolto la sua vita. Ospite de "Le Iene" nella puntata del 26 novembre 2026, il ragazzo ha parlato in un monologo del ricordo di quei momenti, dei mesi di ricovero e della faticosa riabilitazione che sta ancora portando avanti.
Il viaggio era iniziato il 28 dicembre dalla stazione centrale di Milano, e già lì un imprevisto aveva rischiato di compromettere tutto: all'ultimo momento il treno era stato sostituito da un autobus, ma alla fine il gruppo era riuscito a partire. "Ricordo le passeggiate a Crans con Kean, i pranzi in baita, una vacanza come tante. Poi è arrivato Capodanno. Quando è scoppiato l'incendio ero in un'altra stanza con gli amici. Qualcuno mi ha avvisato e sono corso via. Il tetto era rosso fuoco. All'ultimo gradino ho visto tutto nero e sono svenuto. Non saprò mai come ho fatto a uscire".
Al risveglio, un giovane francese si stava accertando che fosse ancora vivo. "Non avevo sangue addosso, solo una sete tremenda e le braccia arrossate. Ma l'adrenalina copriva il dolore", ha spiegato. Portato in ospedale quella stessa notte, Bove ha riaperto gli occhi solo a fine gennaio, dopo settimane in condizioni critiche. "Ero intubato e riuscivo a comunicare solo grazie a un microchip: dicevo se avevo fame, sete, paura o tristezza. Pensavo di cavarmela presto, ma solo perché non mi avevano lasciato vedere com'ero ridotto".
In totale, il giovane è rimasto ricoverato per 198 giorni, sottoponendosi a 20 interventi chirurgici e 60 medicazioni. Un periodo fatto di sofferenza e immobilità, ma anche del sostegno costante dei suoi cari e del personale sanitario. "All'inizio è stato durissimo. Notti insonni, interminabili, fermo in una stanza. Per fortuna c'erano mamma e papà, mio fratello, gli amici e anche gli infermieri, diventati una seconda famiglia. Poco alla volta le cose sono migliorate". Oggi Bove non ha perso i suoi sogni: "Vorrei tornare a giocare a calcio, da capitano, con la mia squadra. Spero succeda presto".