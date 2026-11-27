Il viaggio era iniziato il 28 dicembre dalla stazione centrale di Milano, e già lì un imprevisto aveva rischiato di compromettere tutto: all'ultimo momento il treno era stato sostituito da un autobus, ma alla fine il gruppo era riuscito a partire. "Ricordo le passeggiate a Crans con Kean, i pranzi in baita, una vacanza come tante. Poi è arrivato Capodanno. Quando è scoppiato l'incendio ero in un'altra stanza con gli amici. Qualcuno mi ha avvisato e sono corso via. Il tetto era rosso fuoco. All'ultimo gradino ho visto tutto nero e sono svenuto. Non saprò mai come ho fatto a uscire".