Speciale La strage di Crans-Montana
contro la decisione del comune

Crans-Montana, il Cantone sta con le famiglie: "Le foto delle vittime non si toccano"

L'annuncio dell'ex ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, membro del consiglio della Fondazione Beloved, nata per il sostegno economico dei deceduti

08 Nov 2026 - 15:00
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Il Canton Vallese si schiera con le famiglie delle vittime del rogo di Crans-Montana, che hanno chiesto al Comune di non spostare le immagini dei ragazzi morti affisse davanti al Contellation, l'ex discobar andato a fuoco a Capodanno. Lo riferisce, in una nota, Gian Lorenzo Cornado, ex ambasciatore italiano a Berna e ora delegato delle famiglie italiane quale membro del consiglio della Fondazione Beloved, nata per il sostegno economico delle vittime.

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Il Canton Vallese sta con le famiglie contro il Comune di Crans-Montana

 "Il presidente del Canton Vallese, Christophe Darbellay, - spiega Cornado - mi ha pregato di informare le famiglie delle vittime italiane che condivide e sostiene le loro aspettative che le fotografie dei loro figli siano affisse accanto ai loro nomi all'esterno della palizzata di cui è previsto l'allestimento attorno al Constellation in vista del primo anniversario della tragedia".

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Secondo Cornado, il presidente del Cantone "ha assicurato che si sta adoperando presso l'amministrazione comunale e i cittadini interessati di Crans-Montana affinché non vi siano opposizioni al riguardo". "In base alla normativa vigente nel Canton Vallese - precisa ancora - i proprietari e gli inquilini confinanti possono infatti fare opposizione a qualsiasi progetto di costruzione, anche provvisoria, come nel caso di specie".

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A opporsi al progetto del Comune, che ha intenzione di spostare le immagini delle vittime in un memoriale fuori dal centro di Crans-Montana, erano state otto famiglie, italiane e svizzere, che avevano anche annunciato l'intenzione di valutare un'opposizione formale.

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