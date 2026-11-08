Crans-Montana, il Cantone sta con le famiglie: "Le foto delle vittime non si toccano"

Secondo Cornado, il presidente del Cantone "ha assicurato che si sta adoperando presso l'amministrazione comunale e i cittadini interessati di Crans-Montana affinché non vi siano opposizioni al riguardo". "In base alla normativa vigente nel Canton Vallese - precisa ancora - i proprietari e gli inquilini confinanti possono infatti fare opposizione a qualsiasi progetto di costruzione, anche provvisoria, come nel caso di specie".