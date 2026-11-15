Crans-Montana, Francesca Nota: "Ho subito più di cinquanta interventi"

Presente in studio Leonardo Bove racconta a Silvia Toffanin le difficoltà affrontate in ospedale: "Sono stato in coma per circa venti giorni e quando mi sono risvegliato comunicavo tramite la tastiera di un pc. Il giorno dell'estubazione ho chiesto un crodino e una barretta energetica al cocco". Poi aggiunge: "Il mio ultimo intervento è stato a giugno e in totale ne ho subiti circa venti. A differenza dei miei compagni io non ho mai utilizzato pelle di laboratorio ma solo quella del mio corpo. Nell'ultimo, non avendo più lembi di pelle disponibili da prelevare, i medici hanno deciso di prendermi la pelle dal collo del piede".