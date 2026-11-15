Crans-Montana, Francesca Nota: "Ho subito più di cinquanta interventi"

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Domenica 15 novembre "Verissimo" ospita tre tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia dal titolo: "Quando finisce la notte". "Gli obiettivi che abbiamo oggi sono tanti, come dice Kean l'autonomia è la cosa principale adesso ma anche rimanere a dormire dalle mie amiche con un po' più d'indipendenza, uscire da sola e magari riprendere a nuotare", confida Francesca Nota.
"A oggi ho subito più di 50 interventi, quello meglio riuscito riguarda la mano sinistra che è quella che ora uso per fare tutto. In ospedale con i medici è nato un legame fortissimo", racconta la ragazza. E riguardo al futuro aggiunge: "Non ho le idee chiare, non le avevo neanche prima, ma visto quello che mi è successo vorrei fare qualcosa di inerente. Non il medico perché è troppo difficile".
Presente in studio Leonardo Bove racconta a Silvia Toffanin le difficoltà affrontate in ospedale: "Sono stato in coma per circa venti giorni e quando mi sono risvegliato comunicavo tramite la tastiera di un pc. Il giorno dell'estubazione ho chiesto un crodino e una barretta energetica al cocco". Poi aggiunge: "Il mio ultimo intervento è stato a giugno e in totale ne ho subiti circa venti. A differenza dei miei compagni io non ho mai utilizzato pelle di laboratorio ma solo quella del mio corpo. Nell'ultimo, non avendo più lembi di pelle disponibili da prelevare, i medici hanno deciso di prendermi la pelle dal collo del piede".
"Io non ricordo il numero preciso di operazioni che ho fatto - dice Kean - L'operazione della mano sinistra è andata benissimo, era l'intervento che più ho atteso con ansia perché avevo un dolore fisso e molto forte ai polpastrelli che non mi permetteva di fare nulla. Dopo l'operazione la situazione è migliorata e ora anche se non ho una mano normale e tutta la mobilità alle dita riesco a vivere".