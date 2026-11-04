Speciale La strage di Crans-Montana
circa 1,5 milioni di franchi

La Svizzera rinuncia al rimborso delle spese mediche dei feriti di Crans-Montana: nessun onere sulle famiglie italiane

"Siamo pienamente coscienti dell'immenso dolore che grava sulle famiglie", ha spiegato Berna. La presidente del Consiglio Meloni: "Soddisfatta della notizia". Il ministro Tajani: "Gesto di vicinanza"

04 Nov 2026 - 12:04
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Il governo svizzero ha deciso di "rinunciare a titolo eccezionale al rimborso" delle spese mediche sostenute per la cura dei feriti italiani nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ammontano a 1,5 milioni di franchi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha informato della decisione la premier Giorgia Meloni. Lo comunica una nota dell'esecutivo elvetico. "Il governo svizzero è pienamente cosciente dell'immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite", ha spiegato Parmelin.

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Meloni: "Soddisfatta della notizia"

 "Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull'Italia", ha affermato Meloni.

"Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso", ha aggiunto la premier. "A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco. Ringrazio il presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni", ha concluso.

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Tajani: "Gesto di solidarietà e vicinanza"

 Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis "mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come governo e come popolo italiano". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all'amico Cassis va il mio sincero ringraziamento", ha aggiunto.

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