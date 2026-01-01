Logo Tgcom24
Cronaca
usati petardi e bombe carta

Capodanno a Torino, tensioni al corteo degli antagonisti: "Carabinieri feriti"

Petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine nel corso della manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna

di Davide Loreti
01 Gen 2026 - 08:33
01:01 

Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato "Street Parade", cui hanno preso parte circa duemila persone, gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei carabinieri feriti.

torino
askatasuna
capodanno
video evidenza