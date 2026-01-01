Capodanno a Torino, tensioni al corteo degli antagonisti: "Carabinieri feriti"

Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato "Street Parade", cui hanno preso parte circa duemila persone, gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei carabinieri feriti.