Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada

A scoprirlo sono stati alcuni funzionari del Comune, visionando le immagini della telecamera installata per scoprire - e punire - chi abbandona illegalmente la spazzatura. Dai filmati si vede tutta la scena: l'animale, per due giorni di fila, ha portato un sacchetto di rifiuti e lo ha depositato in strada. Per il Comune sarebbe una tecnica usata dal proprietario per buttare illegalmente l'immondizia senza essere ripreso dalla videosorveglianza.