Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada
L'amministrazione comunale"via Facebook: "L'ingegno non può mai diventare un alibi per l'inciviltà"
Si aggira in una piccola area trasformata in discarica abusiva, di notte, con un sacchetto di rifiuti prontamente abbandonato per strada prima di andar via. La modalità è nota, ma a sorprendere è l'autore dell'illecito Nel rione San Giorgio, a Catania, le videocamere di sorveglianza hanno sorpreso in flagrante l'inaspettato fuorilegge: si tratta di un cane di piccola taglia.
A scoprirlo sono stati alcuni funzionari del Comune, visionando le immagini della telecamera installata per scoprire - e punire - chi abbandona illegalmente la spazzatura. Dai filmati si vede tutta la scena: l'animale, per due giorni di fila, ha portato un sacchetto di rifiuti e lo ha depositato in strada. Per il Comune sarebbe una tecnica usata dal proprietario per buttare illegalmente l'immondizia senza essere ripreso dalla videosorveglianza.
La storia è riportata sulla pagina Facebook del Comune di Catania, assieme ai due video in cui si vede la scena: "L'ingegno non può mai diventare un alibi per l'inciviltà", è il commento dell'autorità locale. "Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l'animale - si legge nel post - sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare. Un comportamento tanto furbo quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l'inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell'ambiente è un dovere di tutti".