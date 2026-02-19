SA ELUDERE LE TELECAMERE

Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada

L'amministrazione comunale"via Facebook: "L'ingegno non può mai diventare un alibi per l'inciviltà"

19 Feb 2026 - 18:51
Si aggira in una piccola area trasformata in discarica abusiva, di notte, con un sacchetto di rifiuti prontamente abbandonato per strada prima di andar via. La modalità è nota, ma a sorprendere è l'autore dell'illecito Nel rione San Giorgio, a Catania, le videocamere di sorveglianza hanno sorpreso in flagrante l'inaspettato fuorilegge: si tratta di un cane di piccola taglia.

A scoprirlo sono stati alcuni funzionari del Comune, visionando le immagini della telecamera installata per scoprire - e punire - chi abbandona illegalmente la spazzatura. Dai filmati si vede tutta la scena: l'animale, per due giorni di fila, ha portato un sacchetto di rifiuti e lo ha depositato in strada. Per il Comune sarebbe una tecnica usata dal proprietario per buttare illegalmente l'immondizia senza essere ripreso dalla videosorveglianza.

La storia è riportata sulla pagina Facebook del Comune di Catania, assieme ai due video in cui si vede la scena: "L'ingegno non può mai diventare un alibi per l'inciviltà", è il commento dell'autorità locale. "Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l'animale - si legge nel post - sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare. Un comportamento tanto furbo quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l'inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell'ambiente è un dovere di tutti".

