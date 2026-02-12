Butta per errore 20 lingotti d'oro: i carabinieri li recuperano in discarica
In Salento un 57enne getta un sacchetto di rifiuti con dentro una scatola contenente oro per circa 120 mila euro
Un gesto distratto, pochi secondi, e un patrimonio finito nei rifiuti. È quanto accaduto a un uomo di 57 anni nel Salento, che ha gettato per errore nella spazzatura una scatola contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo vicino ai 120 mila euro.
L’episodio si è verificato a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo (in Salento). L’uomo aveva appena buttato un sacchetto in uno dei cestini lungo via Bonomi, ignaro che al suo interno ci fosse anche una scatola di latta con i lingotti, accumulati nel tempo e acquistati con regolare documentazione.
La scoperta è arrivata solo il giorno dopo. Resosi conto dell’accaduto, si è rivolto ai carabinieri per segnalare l’errore. Un racconto che inizialmente è apparso improbabile, ma che ha trovato conferma grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Ricostruito il percorso dei rifiuti, le ricerche si sono spostate nella discarica di Ugento, dove erano già stati conferiti i carichi raccolti dai mezzi compattatori. Dopo un lungo lavoro di verifica e selezione, i militari sono riusciti a recuperare il contenitore con tutti i lingotti. L’oro è stato restituito al proprietario.