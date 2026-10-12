Bruciati vivi a Cosenza, fermato il fratello di uno dei killer: "Continuava a farsi pagare dai lavoratori sfruttati"
La squadra mobile ha fermato Ali Hassan, 27 anni, accusato di caporalato ed estorsionedi Bruna Varriale
Ali Hassan avrebbe continuato a pretendere da altri lavoratori i soldi guadagnati nei campi, come se nulla fosse e pur sapendo che le indagini lo avrebbero inevitabilmente coinvolto. Tutto questo meno di due settimane dopo che il fratello e l'amico di Ali sono finiti in carcere accusati di aver commesso la strage di Amendolara, provincia di Cosenza, ovvero chiudendo in un'auto e bruciando vivi quattro braccianti.
Sequestrati telefoni e schede telefoniche
Nella casa di Ali Hassan la polizia ha sequestrato documenti, cellulari e schede telefoniche. Materiale che potrebbe servire anche all'inchiesta della procura di Castrovillari che indaga per il plurimo omicidio ma che sta cercando di ricostruire anche i rapporti dei caporali con i centri per l'impiego e le aziende datrici di lavoro.