Bruciati vivi a Cosenza, fermato il fratello di uno dei killer: "Continuava a farsi pagare dai lavoratori sfruttati"

Ali Hassan avrebbe continuato a pretendere da altri lavoratori i soldi guadagnati nei campi, come se nulla fosse e pur sapendo che le indagini lo avrebbero inevitabilmente coinvolto. Tutto questo meno di due settimane dopo che il fratello e l'amico di Ali sono finiti in carcere accusati di aver commesso la strage di Amendolara, provincia di Cosenza, ovvero chiudendo in un'auto e bruciando vivi quattro braccianti.